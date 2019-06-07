Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya
'nın Kadınhanı
ilçesinde iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tayfun Atamur'un kullandığı 42 FRA 09 plakalı otomobil, ilçe merkezinde aynı yönde ilerleyen Ahmet Günay
'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Atamur'un kullandığı otomobil, motosiklete çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek park halindeki Mustafa Alcıcı'nın da içerisinde bulunduğu 07 CGP 09 plakalı araca arkadan çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralanan Tayfun Atamur, Mustafa Alıcı
ve Ahmet Günay ambulansla Kadınhanı Devlet Hastenesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Ahmet Günay
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