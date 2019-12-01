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Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:02Konya'da trafik kazası: 3 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ayhan Yalçın idaresindeki 60 AAZ 212 plakalı otomobil, Konya- kara yolu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi yakınlarında, önünde aniden hızını düşüren plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.
Kazada, 60 AAZ 212 plakalı araçta bulunan Esra (23), Elina Nur (3) ve Aziz Gökmen Yalçın (1) yaralandı.
Ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve iki çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cihanbeyli, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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