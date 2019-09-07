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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

07.09.2019 11:57 Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya - Antalya Karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'da bir hastanede doktor olduğu öğrenilen A.H. (37) idaresindeki 04 DE 006 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil yol kenarına takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi H.H. (28) ve çocukları B.H. (9) ve M.H. (5) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan 9 yaşındaki B.H. helikopter ambulansla Konya'ya sevk edilirken, diğer yaralılar Seydişehir ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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