Haberler » Güncel » Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Haber

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren araçtaki 4 kişi yaralandı.

22.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:56Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ali Akbaş'ın (74) kullandığı 34 LN 0523 plakalı otomobil, Beyşehir- kara yolunun birinci kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nadiye Akbaş ile Hilal ve Fatma Ekiz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesini ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtakilerin Derebucak ilçesinden ikamet ettikleri, Beyşehir ilçe merkezindeki evlerine seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ali Akbaş, Beyşehir, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30 Duvarlar çocukların elleriyle hayat buluyor
23:29 Spor okan buruk açıklamalarda bulundu
23:26 Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
23:26 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:04 Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:14 İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:31:25