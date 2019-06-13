Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Fuat Aksoy
idaresindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, Acıpınar
Mahallesi Ereğli- Adana
yolunun 10'uncu kilometresinde, Orhan Hacı idaresindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Orhan Hacı idaresindeki otomobil, şarampole devrilerek takla attı.
Kazada sürücüler Aksoy ve Hacı ile araçlarda bulunan Sıla
Hacı, Gülsevinç Özbek ve Hasan Taşkıran
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AAFuat Aksoy
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