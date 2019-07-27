Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.27.07.2019 18:09
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şakir Aktürk (70) yönetimindeki 20 SU 041 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Hidayet Aktürk (64) ile Hicran (38), Semih (18) ve Muhammet Eren Esvet (13) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aktürk, Konya'ya sevk edildi.
Şakir Aktürk (70) yönetimindeki 20 SU 041 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Hidayet Aktürk (64) ile Hicran (38), Semih (18) ve Muhammet Eren Esvet (13) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aktürk, Konya'ya sevk edildi.
Karapınar, Konya, Güncel
Kaynak: AA