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Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

10.08.2019 18:22 Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Seyfullah Soytürk idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Vatan Sanayi girişinde, refüjü aşarak önce Osman Güleç yönetimindeki 42 LT 397 plakalı otomobille, ardından Hakan Öncü'nün kullandığı 31 KH 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Seyfullah Soytürk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapalı kaldı.

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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