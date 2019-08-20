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Konya'da trafik kazası: Anne-oğul öldü, baba yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralandı.

20.08.2019 00:42 Konya'da trafik kazası: Anne-oğul öldü, baba yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 80. kilometresindeki Kulu Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda, Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı tır ile Eray Çiftçi (35) idaresindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Baba Eray ve oğlu Kaan Çiftçi (5) Kulu Devlet Hastanesine, anne Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve oğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Konya'ya sevk edilen babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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