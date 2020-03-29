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Konya'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

29.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:40
Konya'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Konya 'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Güneysınır ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdullah Ünal ve eşi Asiye Ünal ile diğer aracın sürücüsü Veysel Akbaş ve eşi Fatma Akbaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Akbaş ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davut Köse'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diğer yaralılar Zeynep ve Beyza Ünal ve Emin Akbaş'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Ünal, Güneysınır, Konya, 3. Sayfa

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