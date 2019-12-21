Haberler » Güncel » Konya'da türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı - Haber

Konya'da türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da türbe ve cami şadırvanlarının kubbesindeki kurşun levhaları çalarak hurdacıya sattıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:40 Konya'da türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı
'da türbe ve cami şadırvanlarının kubbesindeki kurşun levhaları çalarak hurdacıya sattıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçelerinde türbe ve cami şadırvanlarının kubbesindeki kurşun levhaların çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Abdullah K. (28), Ömer E. (19) ve Suriye uyruklu Velit el-M. (22) olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, kurşun levhaları satın alan hurdacılar F.K. ile M.S'nin de ifadelerine başvuruldu.
El konulan kurşun levhalar, çalındıkları türbe ve camilerin görevlilerine teslim edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2) - Haber
14:43   Türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı - Haber
14:42   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:41   Antalya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:38   Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
21.12.2019 14:44:02