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Konya'da umre dönüşü karantinaya alınan kadına doğum günü sürprizi

Umre ziyareti dönüşü Konya'daki yurtta karantinaya alınan kadına AFAD ve polis ekiplerince yapılan sürpriz doğum günü kutlaması, duygu dolu anlar yaşattı.

16.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:30
Konya'da umre dönüşü karantinaya alınan kadına doğum günü sürprizi
Umre ziyareti dönüşü Konya 'daki yurtta karantinaya alınan kadına AFAD ve polis ekiplerince yapılan sürpriz doğum günü kutlaması, duygu dolu anlar yaşattı.
Geçen hafta umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Selçuklu ilçesindeki Şems-i Tebrizi yurdunda karantinaya alınan ve burada 11'inci günlerini geçirenlerden Fatma Kıyak'ın doğum günü olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine Kıyak'a sürpriz yapmak isteyen AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak bir organizasyon düzenlemeye karar verdi.
Hazırlanan pasta, önlemlerini alan ekiplerce Kıyak'ın kaldığı odasının önüne götürülerek kapısı çalındı.
Kapıyı açtığında karşısında doğum günün kutlayan görevlileri gören Kıyak, duygulandı.
Kendisi için ilk defa böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Kıyak, gözyaşlarını tutamadı.
Ekiplere teşekkür eden Kıyak'a, AFAD ekipleri Kuran-ı Kerim ve eşarp hediye ederken, emniyet mensupları da Türk bayrağı verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, AFAD, Umre, Güncel
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