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Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi

Konya'da umre dönüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden 320'sinin daha tahliye işlemi tamamlandı.

01.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:45
Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
Konya 'da umre dönüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden 320'sinin daha tahliye işlemi tamamlandı.
Türkiye 'ye dönmelerinin ardından kentteki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarına yerleştirilen umrecilerden tahliye edilenler, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlilerince kontrolden geçirilip otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Konya'da ikamet eden umrecilerin eşyalarını taşımalarına ise özel korumalı kıyafet giyen görevliler, market arabalarıyla yardım etti. Görevlilere, umrecilerin yakınları da sevgi gösterisinde bulundu.
Umrecilerin yakınlarından Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasını beklediğini söyledi.
Görevlilerin özveriyle çalıştığını dile getiren Yüksel, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde birbirimize yardımcı olmak çok iyi. Görevliler sabahtan beri tüm eşyaları taşıyor. Yaşlılar ve malzemesini taşıyamayacak durumda olanlara yardım ediyorlar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Diğer umrecilerden bir kısmının hastanede takip edildiği öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Konya, Umre, Güncel
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