Menü
Haberler ›› Güncel ››Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi - Güncel

Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, umreden dönen ve Konya'da karantiya alınan vatandaşları taşıyan 19 otobüste "Dezenfeksiyon Eylem Planı" kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını yaptığını bildirdi.

16.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:54
Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, umreden dönen ve Konya'da karantiya alınan vatandaşları taşıyan 19 otobüste "Dezenfeksiyon Eylem Planı" kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını yaptığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Konya'da karantina altına alınan vatandaşları havalimanından alarak kalacakları yurtlara taşıyan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 19 otobüste dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı mücadele konusunda 42 ekip ve 86 personel ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu ulaşım hizmeti veren tramvaylar ile 31 ilçede görev yapan Büyükşehir'e ait otobüslerde dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Diyanet İşleri Başkanı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?