Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.
15.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:08
UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya 'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Selçuklu, Konya, Umre, Güncel
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