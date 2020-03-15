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Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (2)

KYK YURDUNA GETİRİLDİLERUmre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurduna getirildi.

15.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:31
Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (2)

KYK YURDUNA GETİRİLDİLER

Umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya 'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurduna getirildi. Yurt bahçesine alınan otobüsler özel kıyafetlerini giyen görevliler tarafından birer birer dezenfekte edildi. Otobüsten inen vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından yurda girmeden önce, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Umreden gelen vatandaşları yurt önünde çok sayıda yakını karşıladı. Umreden gelenlerin el sallayarak selamladığı yakınlarından bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Tahir Büyükkörükçü, Suudi Arabistan, Selçuklu, Konya, Güncel

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