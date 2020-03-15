Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (3)
15.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:39
Konya 'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (3)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı