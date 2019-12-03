Haberler » 3. Sayfa » Konya'da uyuşturucu hap operasyonu - Haber

Konya'da uyuşturucu hap operasyonu

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:17Konya'da uyuşturucu hap operasyonu

'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 2 zanlı da ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA


Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:56 Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı - Haber
12:56 Antalya iyi parti antalya il binasında yangın - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:52 Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek - Haber
12:51 Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı - Haber
12:51 Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:04:54