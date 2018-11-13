Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

13 Kasım 2018 Salı 11:48



13 Kasım 2018 Salı 11:48

Konya'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamlayan polis, kent merkezinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek 'Oskar' ile arama yapıldı. Aramalarda 1,77 gram eroin, 73 gram esrar, toz halinde 6 adet uyuşturucu hap, 483 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyon kapsamında yakalama kararı bulunan 1 şahsın daha önceki bir suçtan tutuklu bulunduğu, 1 şüphelinin de askerde olduğu belirlendi. Operasyonla bağlantılı olarak 51 zanlıya da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA