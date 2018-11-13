Konya
'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
KONYA - Konya'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamlayan polis, kent merkezinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek 'Oskar" ile arama yapıldı. Aramalarda, 1,77 gram eroin, 73 gram esrar, toz halinde 6 adet uyuşturucu hap, 483 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalama kararı bulunan 1 kişinin daha önceki bir suçtan tutuklu bulunduğu, 1 kişinin de askerde olduğu belirlendi. Operasyonla bağlantılı olarak 51 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.