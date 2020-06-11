Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu
11.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:08
Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, nakleden şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 597 kök Hint keneviri ile 3 kilo 568 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480’e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Survivor’da Nisa, Sercan’ın aynı takımda olma isteğini ’Yapamam’ diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, ’Saat 12’yi geçti niye hala mekandasınız?’ diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Haberler››3. Sayfa››Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:17: Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor - Haberler 12:16: Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' dedi, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası... - Haberler 12:16: Ev yapımı labne peyniri tarifi - Haberler 12:13: Alanya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler 12:12: ABD'de yangın: 50 dönüm arazi küle döndü - Haberler 11:23: MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 11:36: Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi 11:05: İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler - Haberler 10:27: Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu