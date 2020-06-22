Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
22.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:52
Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sona bir hafta içerisinde "sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6.02 gram eroin, 46.97 gram toz esrar, 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haber

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