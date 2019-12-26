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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 79 adet uyuşturucu hap ve kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirildi.

26.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49 Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
'nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 79 adet uyuşturucu hap ve kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında 42 H 2076 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları arama sonrasında 79 adet uyuşturucu hap, kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirdi.

Öte yandan, araçta bulunan İsmail T. (22), Yavuzhan T. (19) ve Esra E. (24) olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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