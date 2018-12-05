Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı. Polis
, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından daha önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 14 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 1 kilo 256 gram esrar, 155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:16