Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Cuma Ali
A, Emrah
D, İbrahim B, Ferdi Ö, Evren
G. ve Ahmet T. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ereğli,Konya
14 Aralık 2018 Cuma 11:22