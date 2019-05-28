Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda şüpheli Ş.A'nın (38) Doğualagözlü Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 100.4 gram esrar, 89 uyuşturucu hap, 9 milimetre çapında 1 tabanca, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve toplam 603 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A. hakkında uyuşturucu ticareti ve terör örgütü propagandası yapmaktan tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Güncel
Kaynak: AA