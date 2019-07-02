02.07.2019 23:51
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö ve E.A savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.H.G, A.İ.K, Ş.Ç.K, H.İ.Y ve F.İ. tutuklandı; U.Ö. ve H. Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: AA
Ereğli, Konya, Güncel

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