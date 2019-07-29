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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturcu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

29.07.2019 13:48 Konya'da uyuşturucu operasyonu
Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturcu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda harekete geçen ekipler, kent merkezinde U.B.S. (24) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi.
Araştırmaları genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği Ç.G. (26) isimli şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Ç.G.'nin aracında yapılan aramada, bir miktar satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Şüpheli U.B.S., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ç.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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