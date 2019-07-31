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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ilgın ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 32 kök Hint keneviri ele geçildi.

31.07.2019 13:11 Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Ilgın ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 32 kök Hint keneviri ele geçildi.
Alınan bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
İstihbari çalışmaları tamamlayan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi M.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri halen sürüyor.
Ele geçirilen Hint kenevirleri ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri eşliğinde yakılarak imha edildi.
Başlatılan polis soruşturması sürüyor.

Ilgın, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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