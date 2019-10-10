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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 15:18Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde belirlenen adresler ile şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında kadın şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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