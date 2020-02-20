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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 388 adet uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:20Konya'da uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 388 adet uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.
Kulu İlçe ekipleri ekipleri, bölgede uyuşturucu madde nakli ve satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ankara - Konya kara yolu Kulu makası kontrol noktasında durdurulan otomobildeki, B.G. (23), H.S. (23) ve C.C'nin (26) gözaltına aldı.
Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada bin 388 adet uyuşturucu hap, bir miktar kubar esrar ve bin 750 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, alınan ifadelerinin ardından Kulu adliyesine sevk edildi.

Jandarma, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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