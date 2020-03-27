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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:27
Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya 'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı belirlenen S.A., Y.S., Y.K., B.A., M.Ç., E.Y. ve S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda uyuşturucu madde satan ve daha öncede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan M.A.Ç. (38) ve H.Ö. (19) hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Şüpheli M.A.Ç. ve H.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait fişek, uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, 3. Sayfa

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