Haberler » Güncel » Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında - Haber

Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında

KONYA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1'i Afganistan uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:10Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında

KONYA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1'i uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14,5 kilo  çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 1'i Afganistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14 kilo 250 gram esrar, 51 uyuşturucu hap, 7,2 gram metamfetamin, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai ele geçirildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 "Parlamentomuzu şizofrenik vakalardan temizlememiz lazım"
13:30 Borsa ilk yarıda düştü
13:27 Elazığ'da 600 öğrenciye mont yardımı
13:27 İşçiler çevre temizliği yaptı
13:26 Bakan Varank: "Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:23 Polis, aracına binen turist kadını önce yanlış yere götürüp ardından darp eden taksiciyi arıyor
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
04:53 Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
26.11.2019 13:33:57