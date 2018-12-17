17 Aralık 2018, 13:02
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildiKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 olan gözaltı sayısı 1 kişinin daha eklenmesiyle 7'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ereğli,Konya
Kaynak: İHA

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