Konya
'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
KONYA - Konya'nın Ereğli
ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Şubesi ekipleri, ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 olan gözaltı sayısı 1 kişinin daha eklenmesiyle 7'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Ereğli,Konya
Kaynak: İHA