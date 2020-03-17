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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

17.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:10
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Konya 'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir otomobilin bagaj kısmına saklanmış 9 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Güncel

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