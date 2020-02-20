Haberler » Güncel » Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçesinde 3 zanlının, uyuşturucu sevkiyatı ve satışı yapacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, Kulu-Ankara kara yolunda uyuşturucu naklinin yapıldığı otomobili tespit ederek durdurdu.
Araçtaki B.G. (23), H.S. (23) ve C.C'nin (26) üzerinde yapılan aramada, bin 388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 12:17:16