Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

Konya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u cezaevine gönderildi, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.