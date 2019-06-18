18.06.2019 09:42
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Konya'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı

Konya

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.


KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polis, bu sabah şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpek 'Ares' ile yapılan aramalarda satışa hazır 4,3 gram eroin, 59,3 gram esrar, 124 lyrica hap, 66 ecstasy hap, 16 lypre hap ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
? Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

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