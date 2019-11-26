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Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 gözaltı

Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 gözaltıKONYA - Konya'da sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonunda 14 kilo 250 gram esrar maddesi, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:54
'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 gözaltı
KONYA - Konya'da sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonunda 14 kilo 250 gram esrar maddesi, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden biri Afganistan uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kentin çeşitli adreslerine operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde hassas burunlu narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramalarda, 14 kilo 250 gram plaka esrar maddesi, 304 eroin, 51 tane uyuşturucu hap, 7,2 gram metamfetamin maddesi ve 16,4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden biri Afganistan uyruklu 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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