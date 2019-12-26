Haberler » 3. Sayfa » Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Haberler

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya'da "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

26.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27 Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
'da "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu çeşitli adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 550 adet hap maddesi, 354 gram uyuşturucu toz maddesi bu maddelerin satışından elde edilmiş 2 bin 980 lira ele geçirildi. 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 17 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan toplamda 34 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:15   Siirt'te freni tutmayan araç fıstık bahçesindeki tellere çarparak durabildi - Haberler
13:15   Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı - Haberler
13:14   Başkent'te yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler
13:13   Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler
13:11   Bahçesinde vurulmuş halde bulundu - Haberler
13:10   Rize'nin Ardeşen ilçesindeki örtü yangını 3 gündür aralıksız devam ediyor - Haberler
12:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı - Haberler
11:46   Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü - Haberler
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz - Haberler
11:39   2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu - Haberler
26.12.2019 13:31:49