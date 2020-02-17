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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

17.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:01Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamsında, gözaltına alınan 9 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 4 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 230 gram uyuşturucu madde, 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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