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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 21:48Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen kent merkezindeki adreslere baskın yaptı. Kent merkezindeki baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplamda 2 kilogram skunk, 119 adet uyuşturucu hap, 15.8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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