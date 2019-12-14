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Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

14.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:14Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresyerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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