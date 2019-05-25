Konya
'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilerin araç ve üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar'ın da katıldığı aramalarda 5 bin 680 ecstasy hap, satışa hazır 17 paket halinde 6,8 gram eroin, 167 gram toz esrar ve 650 captagon hap ele geçirildi. Opersyonlarda R.T., A.N., M.K. ve Suriye
uyruklu T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.E.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Güncel
Kaynak: DHA