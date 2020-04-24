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Konya'da vatandaşlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudu

Konyar'da vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 02:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:11
Konyar'da vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
Konya'da saatin 21.00'e yaklaşmasıyla evlerindeki televizyonları açan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
Çocuklarının bayramına ortak olmak için bazı sitelerde balkona çıkan vatandaşların, İstiklal Marşı'nı aynı anda okuyabilmesi için megafondan seslendirme yapıldı.
Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarca coşkuyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından, bazı mahallelerde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Konya’da vatandaşlar, 23 Nisan’da İstiklal Marşı’nı balkonlarda okudu

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Konya, Güncel , Haber
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