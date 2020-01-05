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Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki AK Parti kurmayları ve belediye başkanları Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda esnafı ziyaret etti.

05.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:46 Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Leyla Şahin Usta başkanlığındaki AK Parti kurmayları ve belediye başkanları Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda esnafı ziyaret etti.
Milletvekilleri, İl Başkanı, Belediye Başkanları, İl, İlçe Teşkilatları ve tüm kademeleri ile her daim sahada olduklarını ifade eden Usta, esnafı ziyaret ederek vatandaşları selamladıklarını ve onların sorunlarını, dertlerini dinleme fırsatı yakaladıklarını belirtti.
Esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ve buna benzer çalışmalarla sürekli olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ayrıca bu ziyaretleri sadece seçim dönemlerinde değil her hafta 15 günde bir gerçekleştirdiklerini aktardı.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise bu geniş kapsamlı ziyaretler sayesinde belediyelerin yaptığı
hizmetlerin kamuoyundaki yansımalarını ve vatandaşın beklentilerini öğrenme, yerinde görme ve tespit etme fırsatı bulduklarını ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve Meram İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen AK Parti İl Koordinasyon Toplantısının akabinde, Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda bulunan esnafı ziyaret edip, sorunlarını, taleplerini, beklentilerini dinlediler.

Milletvekili, AK Parti, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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