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Konya'da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya'da kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 7 bin 300 kilogram yem bırakıldı.

27.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:09Konya'da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı
'da kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 7 bin 300 kilogram yem bırakıldı.

Konya'da yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parkalar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bozdağ Koyunu Üretme Yeri ve civarlarında, hayvanlarının beslenme zorluğu çekmemeleri için 7 bin 300 kilogram yem tabiata bırakıldı. Ekipler tarafından yemler bırakılırken, hayvanların kar üzerinde rahatça bulabileceği yerler tercih edildi. Öte yandan, bu tarz yemleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - KONYA

Yaban, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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