Haberler » Güncel » Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA - Haber

Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA

Yaban keçilerinin yayılımı Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

15.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:37
keçilerinin yayılımı 'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi
KONYA - Konya'nın ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.
Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.
Seydişehir ilçesi Giden Gelmez Dağları'nda nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.
Yiyecek arayan keçi sürüsünün kar üstündeki mesaisi izleyenleri büyüledi.
Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nün koruma sahasındaki hayvanların sayımı, 24 kişilik ekiple zor iklim koşulları altında gerçekleştirildi.
Sayım, yaş ve cinsiyet bilgilerinin elde etmek amacıyla yapılan sayım, yaban hayatının korunmasında doğru kararlar alabilmek için yapılıyor.
Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA

Seydişehir, Konya, Yaban, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22  Silopi'de öğrencilere kışlık giysi desteği
12:22  Körfez diken üstünde
12:21  Suudi Arabistan'da kar yağdı
12:20  HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135'inci gününde
12:20  Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamasına kısmi düzenleme
15.01.2020 12:27:03