Haberler » 3. Sayfa » Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı - Haber

Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışırken durdurulan yabancı plakalı tırda yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirildi.

11.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:03Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
'nın ilçesinde polisin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışırken durdurulan yabancı plakalı tırda yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında AG17 DNK plakalı bir tır çevirme noktasında durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler yabancı plakalı tırın peşine düştü. Kovalamacanın ardından tırı durdurmayı başaran ekipler, tırda arama yaptı. Otoparka alınan tırın motor, şase numarası sorgusunda, üzerinde takılı plakaya ait araç olmadığı tespit edilmesi üzerine tırın sürücüsü Hüseyin Ç. (27) gözaltına alındı. Aracın gerçek plakasından yapılan sorgulamada aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Sürücünün şüpheli hareket etmesi üzerine Konya Narkotik Şube ekiplerince narkotik köpeği ile birlikte tırda geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 3 kilogram civarında esrar gizlendiği yerden bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:42 Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
17:36 Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi
17:32 İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı
17:30 Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
17:35 Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:57:20