16.07.2019 18:48
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Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya

KONYA'nın Kulu ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 15 kişi, 53 bin TL para cezası kesilip, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 15 kişi, 53 bin TL para cezası kesilip, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Konya Jandarma Komutanlığı ve Kulu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıçayır Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen bir gruptan şüphelenen sürücülerin ihbarıyla harekete geçti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 7'si Afganistan 8'i Pakistan uyruklu 15 kişiyi yakaladı. Kişi başı 3 bin 549 TL olmak üzere toplamda 53 bin 235 TL para cezası kesilen 15 kişi, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Konya, Kulu, Güncel

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