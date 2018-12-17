17 Aralık 2018, 17:02
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Konya'da Yakalanan Suriye Uyruklu Deaş'lı, Kayseri'ye Getirildi

Konya

DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da yakalanan Suriye uyruklu F.E.D., Kayseri'ye getirildi.

DEVELİ  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da yakalanan  Suriye uyruklu F.E.D., Kayseri'ye getirildi.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce ülkesinde örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli F.E.D.'nin Konya'da yaşadığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda F.E.D., Konya'da yakalandı. İşlemlerinin ardından Kayseri'ye getirilen F.E.D.'nin sorguya alındığı öğrenildi. 

- Kayseri
Kaynak: DHA